Хиляди замезват на Голямата маса насред София

Тази събота столичната улица „Оборище“ е домакин на четвъртото и последно издание на „Голямата маса“ за тази година,

превръщайки една от най-обичаните улици в София в място за храна, музика и общуване.

„Това издание е специално, защото масата е с двойно по-голям размер – 120-метрова обща маса, която приветства всички - живущи съседи, артисти, посетители, туристи“, каза за БГНЕС Симона, част от екипа на организаторите.

Идеята зад „Голямата маса“ е проста –

да събере хора около храна, изкуство и музика, за да празнуват живота в града.

„Най-голямото предизвикателство при поставянето на 120-метрова маса на улица „Оборище“ е, че тя никога не стига“, призна Симона.

„Общността на „Голямата маса“ се разраства с всяко едно издание и съответно се оказва, че ние трябва да правим и по-голяма. Това за нас е голямото предизвикателство, тъй като искаме наистина всички да бъдем заедно и да празнуваме обществеността и градската атмосфера“, добави тя.

Последното издание носи посланието „Една общност“.

Оборище е дом на много международни жители и посолства, и тяхното присъствие се усеща на масата.

„Този път интегрирахме чуждестранните си съседи в по-голяма степен“, обясни организаторката.

„Екипите от британското и сръбското посолство донесоха храна,

а програмата включва международни елементи като ирландска музика и танци“, добави тя.

„Голямата маса“ предлага и дейности извън консумацията на храна и напитки: от детски работилници по изкуство и архитектура, до игри, изпълнения на живо, и много други.

Така четвърто издание инициативата приключи с обща трапеза, общи улици и общи истории – доказателство, че една дълга маса може да сближи цялата общност.

