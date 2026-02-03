Регионални

Старозагорското село Михайлово ще отпразнува традиционно Тодоровден

Записването за състезанията ще се извършва на място на 28 февруари 2026 г.

Старозагорското село Михайлово ще отпразнува традиционно Тодоровден
03 фев 26 | 14:03
143
Никол Симова

Старозагорското село Михайлово ще отпразнува традиционно Тодоровден с конни състезания и щафетни игри. Празникът ще започне на 28 февруари 2026 г. (събота) от 9.30 часа на площада в селото.

Организатори на събитието са Народно читалище „Пробуда“ – с. Михайлово с подкрепата на Община Стара Загора.

В програмата са предвидени конни състезания, теглене от тежковози и щафетни игри за сила и бързина, в които желаещите могат да участват отборно или индивидуално. Записването за състезанията ще се извършва на място.

За настроението на гостите ще има и музикална програма с участието на орк. „Липите“ с ръководител Мирослав Маринов.

Празникът е отворен за всички – състезатели, зрители, приятели и любители на българските традиции, споделят организаторите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Никол Симова
Още от Регионални
Коментирай