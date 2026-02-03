Старозагорското село Михайлово ще отпразнува традиционно Тодоровден с конни състезания и щафетни игри. Празникът ще започне на 28 февруари 2026 г. (събота) от 9.30 часа на площада в селото.

Организатори на събитието са Народно читалище „Пробуда“ – с. Михайлово с подкрепата на Община Стара Загора.

В програмата са предвидени конни състезания, теглене от тежковози и щафетни игри за сила и бързина, в които желаещите могат да участват отборно или индивидуално. Записването за състезанията ще се извършва на място.

За настроението на гостите ще има и музикална програма с участието на орк. „Липите“ с ръководител Мирослав Маринов.

Празникът е отворен за всички – състезатели, зрители, приятели и любители на българските традиции, споделят организаторите.

