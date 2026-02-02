Красотата на котленските килими ще бъде представена в Стара Загора

Изложбата „Художникът и килимът. Модели за котленската килимарска школа“ ще бъде представена в зала „Лубор Байер“ на 5 февруари 2026 г. от 18.00 ч.

Експозицията проследява развитието на котленския килим като едно от най-значимите явления в българското приложно изкуство и разкрива диалога между народната традиция и професионалното художествено мислене.

Изложбата представя килими от колекцията на Петя Янева, датирани от края на XIX и началото на XX век до по-късни десетилетия. Представени са и модели на изтъкнати български художници като проф. Стефан Баджов, Елена Стоянова и Констанца Ганчева, които показват как традиционната орнаментика се развива и обогатява под влиянието на модерното изкуство.

Куратор на изложбата е Дора Куршумова, която работи дългосрочно върху изследването на котленските килими и съпътства експозицията с научни публикации, посветени на историята и датирането на старокотленските образци.

Изложбата е съорганизирана от Фондация „Орлица“. За тях участието в проекта е част от мисията им да опазват и популяризират материалното и нематериалното културно наследство, както и за представянето му пред съвременната публика в осмислен културен контекст.

Информацията е предоставена от Изложбена зала „Лубор Байер“

