Не са установени животински останки

БАБХ проверява за нерегламентирано сметище край Карлово
29 яну 26 | 17:21
Михаела Михайлова

Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Пловдив реагира незабавно и извърши проверка на място по постъпила непотвърдена информация за изхвърлени останки от мъртви животни в района на гр. Карлово, в посока с. Васил Левски. В проверката участваха и служители на РУ - Карлово към ОДМВР – Пловдив.

При извършения оглед е установено, че на посоченото място има наличие на битови отпадъци и оборска тор.  Не са установени останки от мъртви животни, които да представляват риск за здравето на хората или за околната среда.

Независимо от това, ОДБХ - Пловдив ще изготви и изпрати сигнал до Община Карлово и до РИОСВ за наличие на нерегламентирано замърсяване, с цел предприемане на последващи действия по компетентност.

