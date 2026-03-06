Община Етрополе организира безплатни детски прегледи по програма „Детско здраве“

Община Етрополе съвместно със Столична лекарска колегия и Университетската Многопрофилна Болница за Активно Лечение и Спешна Медицина „Н.И. Пирогов” организират безплатни профилактични прегледи за деца на 21 март 2026 г. от 09:00 ч. до 14:00 ч. в МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев“.

Лекарите са част от Програма „Детско здраве“, в която участват водещи специалисти от болница „Пирогов“ и лекари от Столична лекарска колегия. Прегледите в гр. Етрополе се провеждат с цел проследяване на пациентите и навременно диагностициране на нови. Те се реализират по инициатива на кмета на Община Етрополе инж. Владимир Александров.

Детските лекари са от специалностите УНГ, ортопедия и травматология, урология, хирургия, кардиология, дерматология, образна диагностика,офталмология, нефрология и ангиология. Те ще преглеждат безплатно деца между 0 до 18г.

Профилактичните прегледи ще бъдат извършени в рамките на кампанията Програма „Детско здраве“ . Децата, които са с хронични и придружаващи заболявания, трябва да носят за прегледа цялата медицинска документация, съпровождаща заболяването.





Прегледите са насочени към деца, които към момента не са с остри респираторни заболявания.

