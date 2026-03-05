Зоопарк Стара Загора има трима нови обитатели

Директорът на Зоопарк Стара Загора д-р Найден Илинов представи тримата нови обитатели на Зоопарка, родени на 20 януари 2026 г. Те са африкански лъвове, двама от мъжки и един от женски пол. Новородените лъвове вече са преминали всички прегледи и ваксинации.

Родителите им са лъвицата Елза и лъвът Лео, които са пристигнали в старозагорския Зоопарк от Словакия на 17 септември 2025 г.

Д-р Найден Илинов изказа искрени благодарности към целия екип на Зоопарка за ежедневните грижи, които полагат за всички обитатели. Той благодари и на Община Стара Загора за подкрепата, която спомага за развитието на зоологическата градина. Той пожела здраве на малките лъвове и дълги години да радват посетителите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com