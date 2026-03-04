Кметът Живко Тодоров даде старт на цялостното обновяване на кв. „Градински“

Днес в кв. „Градински“ на град Стара Загора бе направена символична първа копка по проект „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда и междублоковите пространства“. Проектът се реализира по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027.

Общата стойност на инвестицията е 4 818 520,31 евро ( 9 424 206,58 лева ). Срокът за изпълнение е 36 месеца.

На официалната церемония присъстваха кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров, арх. Мартин Паскалев – заместник-кмет „Устройство на територията, строителство и безопасност на движението“, Светослав Колев – заместник-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, главният архитект на Община Стара Загора арх. Николай Василев, Лилия Михайлова – представител на „Пътна строителна компания ЕС БИ ЕС“ АД – Стара Загора, както и Станимир Христов от „Ел Контрол“ ЕООД.

В началото на събитието бе отслужен водосвет за здраве и успех от Архимандрит Панкратий в съслужение със свещеници от старозагорската епархия.

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров даде начало на ремонта в квартал „Градински“. Той определи проектът като важна стъпка за подобряване на градската среда и условията за живот на жителите в района. От думите му стана ясно, че предстоят цялостни реконструкции и в други квартали на града. Обновяването на всеки град е процес“, каза кметът Тодоров.“ Ще отнеме време, но убеден съм, че след реализацията на този проект жителите на квартал „Градински“ ще разполагат с по-удобна, по-сигурна и по-добре организирана градска среда.“

Проектът включва изграждане на система за видеонаблюдение с цел гарантиране на по-висока сигурност и превенция срещу вандалски прояви. Предвижда се също създаване на условия за развитие на електрическата мобилност чрез изграждане на бързозарядни станции, както и изпълнение на мерки за ограничаване на шума чрез поставяне на шумови бариери. В рамките на проекта ще бъдат обновени улици и тротоари и ще бъдат изградени нови паркоместа.

Целта на проекта е да създаде функционална, безопасна и устойчива градска среда, която отговаря на съвременните стандарти за качество на живот. Обновяването на уличната инфраструктура и междублоковите пространства, включително подновяването на тротоарите ще осигури по-добра организация на движението и паркирането, по-безопасни условия за пешеходци и велосипедисти и подобрена достъпност.

Реализацията на дейностите ще допринесе за повишаване на енергийната ефективност чрез модернизирана инфраструктура и нови зелени площи. Засаждането на растителност и облагородяването на пространствата ще подобрят качеството на въздуха и микроклимата в квартала, създавайки по-здравословна среда за живот.

Проектът предвижда също създаване на по-приветливи и функционални пространства за социални контакти, спорт, култура и отдих. Чрез модернизирането на публичните пространства ще се създадат предпоставки за по-активно взаимодействие между жителите и за утвърждаване на квартала като привлекателна и устойчива жилищна среда.

Кв. „Градински“ е пример за съвременната жилищна зона – с потенциал за развитие, добра локация и активна общност.

Проектът е част от последователната политика на Община Стара Загора за модернизиране на градската инфраструктура и устойчиво развитие на жилищните зони.

