С волята на гражданите: Избрана е визията на Западния вход на Казанлък

Близо 1100 граждани се включиха в обществената анкета за избор на визия на новоизграждащото се кръстовище – Западен вход на град Казанлък.
В допитването участваха четири проекта, а убедителен победител стана „Художествена композиция, съчетаваща китара и цигулка“ с 447 гласа.
Останалите предложения получиха следната подкрепа:
„Статуя на цигулка“ – 285 гласа;
„Духът на Казанлък“ – 253 гласа;
„Стилизиран образ на розата“ – 93 гласа.
Резултатите показват ясното желание на гражданите за модерна визия, която да подчертава културния и творчески дух на Казанлък.
Благодарим на всички, които взеха участие и направиха своя избор!
