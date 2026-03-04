Регионални

С волята на гражданите: Избрана е визията на Западния вход на Казанлък

В допитването участваха четири проекта

04 мар 26 | 13:26
90
Никол Симова

Близо 1100 граждани се включиха в обществената анкета за избор на визия на новоизграждащото се кръстовище – Западен вход на град Казанлък.

В допитването участваха четири проекта, а убедителен победител стана „Художествена композиция, съчетаваща китара и цигулка“ с 447 гласа.

Останалите предложения получиха следната подкрепа:

„Статуя на цигулка“ – 285 гласа;
„Духът на Казанлък“ – 253 гласа;
„Стилизиран образ на розата“ – 93 гласа.

Резултатите показват ясното желание на гражданите за модерна визия, която да подчертава културния и творчески дух на Казанлък.

Благодарим на всички, които взеха участие и направиха своя избор!


Автор Никол Симова
