Бивша депутатка смая с нова визия
След като реши да излезе от политиката
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След като реши да излезе от политиката
Новият шампион на България представи нова визуална система
Тази година издание на програмата ще премине през четири етапа
Американската актриса се появи публично на фона на слухове за пластична хирургия
В допитването участваха четири проекта
От дългата коса вече няма и помен
Как "Moonface" логото дефинира новата вълна на уличната мода и се отличава от традицията?
Междувременно 32-годишната Инес избра повече блясък и се вмъкна в елегантна бежова рокля
В първия епизод от нова поредица на клубната телевизия говори Александър Ангелов
В Couture Джоли играе ролята на майка и режисьор, която работи по филм за Парижката седмица на модата
Общата стойност на пръстените се оценява на около 12 млн. долара
Общата инвестиция по проекта възлиза на 450 милиона лева
Същинското строителство ще започне през март – април 2026 г.
Тя изглеждаше небрежно, облечена в черна качулка, черни спортни панталони и маратонки
Младежът се появи в крайно необичайна визия
Какво става с актьора
Признанията към актрисата валят след ролята ѝ в "Мария"
Медиите Отвъд океана следят изкъсо тоалетите на първата дама
Звездата от "Спасители на плажа" направи уникална фотосесия
PR експертът Евгени Минчев е направо неузнаваем. Така се е изфинил, че дори и най-близките му приятели не могат да го познаят, предава БЛИЦ. Нещо пове...