Лорън Санчес прикова погледите. Визията в Париж

Лорън Санчес не пропусна възможност да покаже лъскавите придобивки.

Лорън Санчес и Джорджина Родригес привлякоха всички погледи с диамантените си пръстени на модното ревю в Париж на Balenciaga. Снимки показаха двете дами, седнали една до друга на първия ред, облечени в изцяло черни тоалети, които подчертаваха ослепителните им бижута.

По информация на медиите общата стойност на пръстените и на двете се оценява на около 12 млн. долара.

Лорън дебютира с грандиозния диамант още през юни. Пръстенът е проектиран от известната сред звездите бижутерка Лорейн Шварц, а камъкът е 45 карата. Според някои експерти бижуто й е "сред най-редките и най-желаните цветни диаманти в света".

От друга страна Джорджина получи своя пръстен от дългогодишния си партньор Кристиано Роналдо. Футболната звезда официално й предложи брак през август след осем години връзка.

Според експерти годежният пръстен на Родригес струва между 2 и 5 млн. долара и е над 30 карата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com