Новата година сюпризира Тони Стораро

Любимият фолк певец на няколко поколения – Тони Стораро, се събуди от викове и звънци след тежката новогодишна вечер в хотел „Терме“ - в хитовото село Баня до Банско.

Оказа се, че под прозорците му има кукерското шоу от разложката традиция „Старчева“, а на преден план бяха изкарани млади кукери, които със своите шумни звънци и пищни костюми изненадаха туристите и внесоха настроение.

Чаушите веднага се наредиха да позират до Стораро, защото той винаги е заявявал, че обича традициите и се старае да ги спазва.

Младите го орисаха за здраве и успех, и така той се оказа първия певец, който се отърси от злите духове още в началото на годината.

