Най - съдбоносният ден! Случва се веднъж на 300 г.

Няма астролог в света, който да не се е изказал за датата 20 февруари 2026.

Най-чаканата с притеснение дата, защото се случва един от най-редките и значими астрологични аспекти на века – съвпад на Сатурн и Нептун и то в нулевия градус на Овен.

Това събитие се счита за съдбоносно, защото бележи началото на нов 36-годишен цикъл, който пренастройва основите на нашата реалност.

Двете тежки планети се срещат на 36 години, но в първия градус на целия зодиак – Овена, е нещо изключително. Защото това е точката на абсолютното начало, наричано космическо нулиране и това не се е случвало от 1703 г. насам.

Нещо повече – тази година това събитие се случва по време на Коридора на затъмненията (17 февруари – 3 март), което увеличава усещането за повратна точка.

Защо е съдбоносно?

Сливат се две огромни противоречия: Сатурн (планетата на структурата, границите и дисциплината) и Нептун (планетата на мечтите, духовността и размиването на границите).

Това съчетание изисква още от днес да оставим илюзиите и да дадем реална форма на дългогодишни мечти.

Какво се чака в света?

Преразглеждане на международни съюзи и глобални споразумения.

Структуриране на нови идеологически направления.

Засилване на реформите във военната и технологичната сфера.

Формиране на нови центрове на влияние и лидерство.

Създаване на иновативни проекти, които съчетават идеята и стриктно изчисление.

Предишният съвпад на Сатурн и Нептун през 1989 г. (в Козирог) съвпадна с края на Студената война и падането на Берлинската стена.

Предишният им съвпад в Овен през 1703 година донесе изключителни събития:

Основа се Санкт Петербург, което превърна Русия в империя.

Голямата буря в Англия - най-ужасяващата буря в историята на Великобритания, която уби хиляди и унищожи кралския флот.

Въстанието на Ракоци в Унгария – започна войната за независимост срещу Хабсбургите.

Научен пробив: Публикацията на Лайбниц за двоичната система, което е зародиша на съвременните компютри и изкуствения интелект.

Какво означава за всеки човек?

Това е лична трансформация, момент на пробуждането, в който старите илюзии се разпадат, за да направят място за автентична посока в живота.

Време е да поемем отговорност за собствената си съдба и да започнем да градим свят, основан на съзнателно действие, а не на празни фантазии. В противен случай, времето ще ни остави в миналото.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com