Мистериозната комета с нова изненада. Случи се нещо невероятно

Колкото повече учените се опитват да ни обяснят, че мистериозната комета 3I/ATLAS е най-обикновена, толкова повече тя показва особености, които са меко казано, плашещи.

Тя премина през декември на най-близкото си разстояние спрямо Земята, като смени на няколко пъти цветовете си.

После се насочи към Юпитер, където се очаква да се приближи на най-малкото разстояние на 16-17 март.

На половината от пътя си обаче реши най-случайно да застане наравно с участниците в най-редкия парад на планетите в Слънчевата система. Той се случва за първи път от 2000 години.

Според специалисти от Лабораторията по слънчева астрономия вероятността за случайно приближаване на небесни тела към този парад е близка до нулата, във всеки случай е под 2 процента.

В момента Слънцето, Меркурий, Венера, Земята, Марс и Юпитер са подредени почти в една линия. Кометата 3I/ATLAS също се намира на тази ос, около която се намират петте планети от вътрешната Слънчева система.

Комета 3I/ATLAS е едва третият междузвезден обект, който посещава околността на Слънцето, след 'Оумуамуа и кометата Борисов.

Преди да бъде класифициран като комета, този междузвезден обект беше определен като извънземен космически апарат, изпращащ сигнали. После обаче НАСА го отрече категорично, а Космическия изследователски институт на Руската академия на науките обясни, че всякакви колебания в яркостта на кометата, които бяха доста странни, се дължали на естествени процеси, като изпаряване на леда от повърхността.

Единственото успокояващо за тази странна комета е, че 3I/ATLAS лети с около 210 хиляди километра в час, което означава, че няма как да остане в Слънчевата система и в обозримо бъдеще ще изчезне в междузвездното пространство.

