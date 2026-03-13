Шокиращо разкритие за Маги Халваджиян

Шокираща семейна история изплува около детството на Маги Халваджиян - оказва се, че като новородено е бил разменен в болницата. За щастие, за кратко.

Според разкази на майка му Юлия малко след раждането й подали бебе, което тя веднага усетила, че не е нейното. Юлия твърдяла, че преди раждането сънувала сина си с буйна коса. А детето, което й дали в родилното, не било такова.

Настояла за проверка и след нея се оказало, че има разминаване. Истинският Маги й бил връчен с усмивка и оттогава Юлия не се доверява на никого за нищо, пише bgdnes.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com