Голяма промяна за Йоанна Темелкова след края на актьорството

Йоанна Темелкова предприема още една голяма промяна в живота си, след като сложи край на актьорската си кариера.

Вече бившата актриса окончателно се разделя със социалните мрежи. Тя съобщи, че е изтрила профила си във Facebook и вече няма да използва и Messenger.

"Най-хубавият ден в живота ми. Изтрих профила си. Да знаете, че нямам и Messenger вече. Поздрави на онзи, който беше изключително настоятелен да ми хакне профила, който не ползвам... 20 опита за 30 дни", написа Темелкова.

Засега единствената ѝ активна социална платформа остава Instagram.

Наскоро актрисата загатна и за нов професионален проект, който подготвя след решението си да се оттегли от сцената и екрана. По думите ѝ студиото, в което ще работи, в момента е в ремонт.

