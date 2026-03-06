Годеницата на Рачков проговори за сватбата

Годеницата на Димитър Рачков - Виктория Кузманова, разказа повече за връзката им и за плановете им за сватба по време на гостуването си в „На кафе".

Тя призна, че емоцията от годежа все още е силна и двамата продължават да я преживяват всеки ден.

„Все още има емоции от годежа, те са всеки ден. Не ни беше важно бързо да нашуми това, а го почувствах, че на откриването на салона ми трябва да го разкрия", сподели Кузманова.

По думите ѝ въпреки слуховете в медиите, двамата все още не са обсъждали конкретни планове за сватбата.

„Все още не сме коментирали дата и място за сватбата, защото и двамата сме много заети – аз със салони, а той с представлението си и ангажиментите като водещ на „Капките"", каза тя.

Кузманова опроверга и появилите се публикации за предстояща церемония.

„Имаше фалшиви статии за нас, че вече имало дати, щели сме на морето, на планината да се женим, което изобщо не е вярно", добави годеницата на Рачков.

