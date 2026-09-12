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Годеницата на актьора разкри защо се чувства специална, кога планират да се оженят и как е започнала любовта им
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Годеницата на актьора разкри защо се чувства специална, кога планират да се оженят и как е започнала любовта им
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Любовната история на германския национал Андре Шурле с годеницата му Монтана Йорк имала интересно начало. Това разкри пред "Билд" жената на звездата н...
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