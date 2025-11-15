Любимата на Алекс Николов разтърси с признание

Годеницата на волейболната ни звезда Алекс Николов - Юлита Димитрова, за първи път призна публично за здравословното си състояние. Тя го направи в световния ден за борба срещу диабета.

Ето какво написа тя:

"Денят, в който говорим за диабета, но не, за да будим съжаление, а за да напомняме за силата, която носим. Като жена с диабет знам какво е тялото ти да те предава, а духът ти - никога. Знам какво е да изглеждаш крехка, но да водиш войни, които никой не вижда. Да се усмихваш красиво, докато в себе си броиш стойности, секунди, страхове.

И въпреки всичко, да останеш нежна. Да останеш женствена. Да останеш себе си. Да носиш помпа или инжекции, а в походката - увереност. Да имаш белези, но и крила.

Днес не празнуваме диабета, а говорим за нас, хората, които живеем въпреки него с тихите битки, безсънните нощи, малките победи. За волята на онези, които не се отказват. И днес, по-силно от всякога, благодаря на човека до мен Алекс Николов.

На него, който никога не ме е съдил, никога не ме е карал да се чувствам по-малка. Който ме приема с всичко. Той е моят дом, моята опора, моето спокойствие в хаоса. На всички като мен: Ти не си слабост. Ти си сила в най-чистия ѝ вид. Ти не си диагноза. Ти си живот. И точно това те прави необикновено красив човек."

Алекс и Юлита живеят заедно в Чивитанова, Италия, където сребърният медалист от световното първенство играе с огромен успех за "Лубе". Двамата са заедно от 5 години и вече са сгодени.

