Импийчмънт в "Капките"! Рачков и Геро на косъм

Прецедент се случи в култовото шоу "Като две капки вода" тази вечер. За първи път в изданието на шоуто членове на журито поискаха импийчмънт на двамата водещи.

Всичко започна, след като Пламена се превъплати в Монсерат Кабайе.

Нейното изпълнение обаче доведе до разделение сред журито. Фънки бе категоричен, че Пламена не се е справила с имитацията на прочутата певица от Каталуня, която лично той е канил в концерт в София.

Веселин Маринов и Хилда Казясан обаче бяха на коренно различно мнение. Те припомниха на Фънки, че идеята на формата не е да копираш професионалните умения на големите певци, тъй като това е и невъзможно.

Поредните неуместни шеги на Рачков пък изкараха Фънки извън кожата му.

Моля ви, уважавайте повече журито, скара им се той.

Това вбеси Рачков и Геро, и те отидоха при Фънки да му искат обяснение.

Тук обаче се намеси Азис и защити колегата си, като предложи да поискат импийчмънт на водещите, с което Фънки напълно се съгласи.

Усетила, че нещата не отиват на добре, Хилда направи всичко възможно да потуши страстите.

Тя призна, че Пламена се е справила блестящо.

Дори в някои моменти да не ти се получаваше пеенето, това е, защото не можеш да пееш като нея. За мен ти си героиня. Браво, възкликна по Нова Тв Хилда и постави точка на спора.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com