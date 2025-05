Големият финал на Капките. Две предложения за брак, трима на финала

Трима остават да се борят за финала - Михаела Филева, Иван Христов и Вениамин.

Това става ясно от гласуването на големия финал на Капките, който се провежда на стадион Васил Левски. Невероятното шоу е пред 40 000 зрители.

Ето какво още се случи в звездната нощ.

Под звуците на Джипси Кингс се завърна Зуека на сцената на Капките. Стана обаче неочакван гаф.

Микрофонът му не работеше и му се наложи да вика доста силно преди Рачков да нареди да му оправят уреда.

Васил Василев – Зуека, се разплака пред цяла България. Той пророни емоционални сълзи на финала на „Като две капки вода“.

Където и да живея, България е в сърцето ми. Вие сте хората и тук ми е хвърлен пъпа, сподели Зуека от сцената на стадион „Васил Левски“., прочувствено сподели той.

И на мен, не остана по-назад Геро.

Само да знаеш, че заплатите не са мръднали, намеси се Димитър Рачков и поиска 40 евро назаем от Зуека до вторник.

Грандиозно откриване бяха спретнали за най-голямото телевизионно шоу на живо у нас. Както обясни Магърдич Халваджиян това не е концерт, а предаване на живо и то пред 40 000 души.

Екипът, който е подготвил всичко, за да превърне националния стадион „Васил Левски“ в най-голямото тв студио, е от умопомрачителните 1500 души. Самата сцена е с големина 600 квадратни метра.

С овации и бурни аплодисменти бяха посрещнати водещите, журито и участниците, които тази вечер се впуснаха в зрелищна битка на имитациите в опит да спечелят сърцата на публиката и решаващия зрителския вот.

След като мисията на Геро и Рачков в Испания се увенча с успех, Зуека се завърна в България, за да водят тримата заедно последния лайв на сезон 13 на „Като две капки вода“.

Калин Врачански, Рафи заедно с всички победители от предходните сезони на „Капките“ 13 откриха бляскавия спектакъл в ритъма на едно емблематичните парчета на QUEEN – We Will Rock You и песента „Сигурно“ на легендата на българската музика Васил Найденов.

Във финалната битка за приза „Най-добър имитатор“ предимство с по две точки имат първите четирима в класирането – Михаела Филева, Вениамин, Иван Христов и Николаос Цитиридис.

Предложение за брак пред цяла България се случи още на финала.

Димитър от дуета Димитър и Христо, клекна на сцената, запъна се, в притеснение, докато намери кутийката в лявия вътрешен джоб на сакото си, и попита Ана-Мария, дали иска да приеме фамилията Атанасова. 40 000 викаха Горчиво, докато тя каза ДА!

Малко по-късно дойде и второ предложение за брак. Приятелят на Александра Лашкова извади пръстен, а тя пред всички високо извика: Хиляди пъти ДА

