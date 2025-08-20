Учени смаяха! Какво става под Черно море

Нее за вярване какво откритие направиха британските учени - че реката на Потопа тече под Черно море.

До този извод стигнаха британските океанографи Джеф Пийкол и Дан Парсънс, които в продължение на години с подводници и роботи изследват световния океан.

Само че, за разлика от библейската история, в наши дни тази речна стихия е съставена от солена вода. При това тя е по-солена от водите на Черно море, което в библейски времена е било езеро, както знаем.

Изследването на британците показало, че речното корито е широко между 800 и 1000 метра, дълбочината му на места достига 35 метра.

По тази река под Черно море се движат 22 хиляди кубически метра вода в секунда. По пълнота може да се сравни с такава могъща сухоземна река, каквато е Брамапутра в Източна Индия, твърдят британците. И ако подводната черноморска река е на сушата, то тя ще бъде шестата най-голяма като дебит на водите.

Учените, цитирани от в-к "Телеграф" казват, че и на други места в световния океан има подобни реки, като тази, която идва от Амазонка, е най-голямата. Но черноморската е най-странната. А и при нея най-ясно е изразено самото корито, което наистина много прилича на реките на повърхността.

Предполага се, че черноморската подводна река се е образувала, когато Босфорът се е образувал като проток и се е скъсал. Дотогава Черно море е било езеро.

Но с напора от Средиземно море (тук учените се разминават в теориите по какъв начин се е стигнало до това) започват да нахлуват солените водни маси, които първо пробиват отдолу, а след това и на повърхността. Най-вероятно това е дало и повод за описанието в Библията на Потопа с историята за Ной, твърдят учени.

