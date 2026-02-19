Голяма новина за шеф Манчев

Шеф Иван Манчев тръгва на обиколка както в България, така и извън нея, за да помага на ресторантьори в новия сезон на „Кошмари в кухнята“ от 20 февруари в 20:00 ч. по NOVA. Предстои да се сблъска с емоционални истории, шокиращи условия и тежки бизнес решения. Той ще премине от Лом до Пловдив и от Севлиево до Банско, а след това ще отиде на спасителни мисии в сърцето на Европа. За първи път в историята на предаването публиката ще види и създаването на семеен ресторант от нулата.

Преди да се срещне с новите предизвикателства шеф Манчев ще посети някои от най-ярките герои от минали сезони, за да провери на място как са надградили работата си и в кои от неговите съвети са се вслушали. Емоциите ще бъдат разнопосочни, а изненадите – както приятни, така и шокиращи.

В този сезон зрителите ще видят срещата на шеф Манчев с българско семейство в чужбина, което мечтае да се прибере у дома, прясно уловен подарък специално за него, атмосферата на „женско царство“ в кухнята и хармонията между рок музиката и кебапчетата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com