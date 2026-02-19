Наоми Кембъл опасно близка с Епстийн

Нови документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, разкриват, че Наоми Кембъл и Джефри Епстийн са се канили на партита и са се срещали лично в продължение на години преди смъртта на Епстийн.

Файловете показват, че комуникацията между супермодела и осъдения педофил продължава дори след излежаването на 13-месечна присъда на Епстийн през 2008 г. за склоняване към проституция на непълнолетна. Името на Кембъл се появява повече от 250 пъти в документите, макар много от тях да са дублирани.

Според файловете, Кембъл, на 55 години, и Епстийн, който умира в затвора през 2019 г., се срещат през 2001 г. на рожден ден на супермодела в Сен Тропе. Той е бил поканен от тогавашния ѝ приятел Флавио Бриаторе, съобщава Bulgaria ON AIR.

Съпругата на Епстийн, Гислейн Максуел, също присъства на партито, според документите. Адвокатът на Кембъл, Мартин Сингър, заяви, че Епстийн и Максуел са останали около 20 минути и че клиентката му не е била наясно с престъпленията на Епстийн до ареста му през 2019 г. и не е поддържала контакт с него след това.

Кембъл поканила Епстийн на различни събития, включително рожден ден през 2004 г. в Сен Тропе и парти на Dolce & Gabbana през 2010 г. по повод 25-годишнината ѝ с марката. Той е потвърдил присъствието си за последното събитие, предаде Page Six. един документ с надслов "Списък на хора, които се нуждаят от адреса на Епстийн", името на Кембъл също се появява, въпреки че адвокатът ѝ каза, че тя "няма идея кой е създал списъка и защо нейното име фигурира в него".

През 2010 г., по-малко от година след освобождаването на Епстийн от затвора, Кембъл го поканила на 40-ия си рожден ден в Кан, но той не присъствал.

Няколко години по-късно тя поискала да използва частния самолет на Епстийн за пътуване от Ню Йорк до Маями през 2016 г., но това не се осъществило.

След това няма документи за комуникация между двамата или техните асистенти след 2016 г.

Адвокатът Мартин Сингър коментира, че Кембъл е пътувала на самолета на Епстийн няколко пъти, но никога не е наблюдавала неподходящо поведение. Той също твърди, че тя не е знаела нищо за ужасяващите му престъпления преди ареста през 2019 г.

"Ако моята клиентка беше срещнала младо момиче, което е било жертва на Епстийн, тя щеше лично да предприеме незабавни действия, за да ѝ помогне", добави адвокатът.

Кембъл не е обвинявана в каквото и да е нарушение. След като Епстийн беше обвинен в трафик през 2019 г., Кембъл осъди престъпленията му.

"Когато разбрах какво е направил, се почувствах отвратена, както всички останали, защото и аз съм се сблъсквала със сексуални хищници. Сега съм с жертвите. Те са белязани за цял живот", каза тя в интервю за YouTube по това време.

