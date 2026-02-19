Обрат! Цитиридис се завръща в ефир, но не по bTV

Неочаквана новина за комика и бивш водещ на bTV Николаос Цитиридис. Очаква се гъркът да се завърне в ефир, но този път по NOVA. Той има шансове за собствено шоу там най-късно от септември, пише "Уикенд".

Че в Нова телевизия са склонни да дадат хляб на Николаос Цитиридис, стана ясно още преди година, когато го взеха в най-гледаното си предаване – „Като две капки вода“. Гъркът показа завидни умения в имитациите, особено за непрофесионалист, и накара много хора да се възхитят от таланта му да влиза в роли на музикални звезди.

Преди дни беше съобщено, че неговият откривател за малкия екран става шеф в Нова телевизия. Това е Христо Хаджитанев – човекът, който в продължение на 3 години беше програмен директор на Би Ти Ви. Именно той качи на екран комедианта от гръцко-български произход, създавайки „Шоуто на Николаос Цитиридис“.

Николаос има договор с фирмата на Маги Халваджиян, която към момента го продуцира. Именно с нея трябваше да се разбере Би Ти Ви, за да го вземе в журито на „Талантите“ миналата есен.

Далеч по-лесно ще е обаче да му намерят работа в Нова тв, където от години имат много силно присъствие и влияние, а благодетелят му Хаджитанев вече отговаря за креативното и програмно развитие на телевизията. Неговата задача ще е именно внедряването на нови предавания в медията. Има голяма вероятност едно от тях да е вечерно шоу вариация на „Шоуто на Николаос Цитиридис“.

