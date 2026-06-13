Братоева призна за Цитиридис
Актрисата е категорична, че няма нещо, което иска да промени в него, но...
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Актрисата е категорична, че няма нещо, което иска да промени в него, но...
Актрисата ще разкрие и какви са предизвикателствата в спектакъла на лед „Кораб в сърцето“
Премиерата на формата е на 19 май
Предаването стартира за първи път в България на 19 май
Ново шоу тръгва по Нова тв
Обяви новото си работно място в "Като две капки вода"
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Комикът разкри малка част от личния си живот
Повод за емоционалното откровение беше сценичната изява на талантливата Фанка Борисова
Комикът влиза в любимо шоу
Младо момиче смая всички в шоуто
Красивата брюнетка ще оглави предаване в най-гледаното време
Обидното определение, насочено към рок иконата, рикошира в бившия водещ
Публикацията завършва с препратка към хита на легендарната рок банда "Live and let die"
Кому е нужно да слушаме 3 часов концерт на Guns'n'Roses с песни, които дори те не свирят добре, пита комикът
Днес тя е щастлива в личен план
Гъркът се присъедини към екипа на продуцента, но се завръща в bTV
Каква е причината?
Каква е причината?