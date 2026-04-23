Цитиридис разкри за новото шоу, раздава големи пари

До 10 000 евро ще може да спечели всеки случаен минувач в новото предаване на Николаос Цитиридис по Нова телевизия.

"След грандиозния финал на "Капките" подписах договор с "Глобал филмс". Малко по-късно м и се обадиха и ми казаха, че имат нещо за мен. Не бях гледал формата, който се излъчва в много страни по света, но след това изгледах много епизоди. Пълно е с образи у нас, които трябва да бъдат показани", разказа Цитиридис пред Гала.

Форматът Smart Face залага на изненадата - хора, които просто се разхождат по улицата, могат неочаквано да се окажат участници и да си тръгнат с внушителна сума.

Всеки епизод ще дава шанс за печалба до 10 000 евро, като идеята е да превърне ежедневни ситуации в истински шанс за голям късмет.

Премиерата на предаването е на 19 май, когато зрителите ще видят как Цитиридис раздава пари в напълно неочаквани моменти.

"Откакто съм обявил предаването, хората ме спират по улицата и ме питат имаш ли пари. Трябва да е ясно, че няма нищо нагласено откъм въпроси", посочи още Николаос.

