Тръмп с шах и мат срещу Техеран

Напрежението в Близкия изток достигна точка на кипене! Американският президент Доналд Тръмп взриви световната общественост с безпрецедентно интервю за „Ен Би Си Нюз“, в което постави брутален и безапелационен ултиматум на Техеран. Вашингтон няма да направи нито една крачка назад, докато Иран не капитулира на масата за преговори.

След като на 28 февруари САЩ и Израел стартираха мащабна съвместна военна операция срещу Иран, администрацията на Тръмп прави остри опити да договори мирно споразумение от седмици. Думите на американския държавен глава обаче показват, че търпението му е на изчерпване.

„Много близо сме до сключване на сделка, ако ли не – ще ги взривя!“, каза Тръмп пред американската медия, демонстрирайки най-агресивния тон в съвременната дипломация.

Санкциите остават

Тръмп категорично отсече, че САЩ няма да размразят никакви ирански авоари и няма да отменят смазващите икономически санкции, преди да бъде подписано официално и окончателно мирно споразумение. Президентът поясни, че Вашингтон би предприел подобни стъпки само при едно условие – пълно подчинение.

„Да. Ако се държат добре, ако свършат добра работа, ще започнем да говорим. Да“, заяви Тръмп в интервюто, записано в петък.

Ливан извън играта за момента?

Въпреки сложната геополитическа обстановка, Тръмп изненадващо обяви, че на този етап не настоява Ливан да бъде задължителна част от преговорите и сделката с Техеран в краткосрочен план.

„Мисля, че те биха искали да видят това, но аз не настоявам“, коментира американският лидер. Светът е затаил дъх в очакване на иранския отговор, тъй като часовникът за Техеран тиктака застрашително под заплахата от невиждан военен удар.

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