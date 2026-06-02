Тръмп надделя: Благодаря ти, Биби!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е убедил израелския премиер Бенямин Нетаняху да се откаже от планиран удар срещу Бейрут, като по думите му израелският лидер е наредил на войските си да се изтеглят след разговор между двамата.

„Днес разговарях с Биби Нетаняху и го помолих да не извършва мащабна атака срещу Бейрут, Ливан“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

„Той обърна войските си. Благодаря ти, Биби!“, добави американският президент.

Тръмп заяви още, че е разговарял и с представители на ръководството на „Хизбула“, които според него са се съгласили да прекратят обстрела срещу Израел и израелските военни.

„Израел също се съгласи да спре да стреля по тях. Да видим колко дълго ще продължи това. Надявам се – завинаги“, допълни той.

Изявлението на Тръмп е заради отва, че по-рано Нетаняху предупреди, че Израел ще атакува „терористични цели“ в Бейрут, ако „Хизбула“ не прекрати нападенията си срещу израелска територия.

Израелският премиер публикува и съобщение в социалната мрежа X, в което подчерта, че израелската армия ще продължи операциите си в Южен Ливан.

Междувременно американското издание Axios съобщи, че по време на телефонния разговор между Тръмп и Нетаняху е имало сериозно напрежение.

Според източници на медията американският президент е бил силно раздразнен от израелските военни действия срещу „Хизбула“, тъй като смятал, че ескалацията може да застраши преговорите между САЩ и Иран.

По информация на Axios Тръмп е използвал изключително остър тон към Нетаняху.

Американски служител, цитиран от изданието, твърди, че президентът е казал на израелския премиер:

„Ти си луд. Щеше да бъдеш в затвора, ако не бях аз. Спасявам ти кожата. Сега всички те мразят. Всички мразят Израел заради това.“

Друг източник твърди, че Тръмп е повишил тон и в един момент е извикал:

„Какво, по дяволите, правиш?“

Според трети източник американският президент напълно е доминирал разговора и е оказал сериозен натиск върху израелския лидер.

Напрежението между двамата идва на фона на предупреждения от страна на Иран, че може да прекрати преговорите със САЩ заради действията на Израел в Ливан.

След разговора Тръмп публикува ново съобщение, в което увери, че преговорите с Техеран продължават „с бързи темпове“.

Към момента Белият дом не е коментирал официално информацията за съдържанието на разговора.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com