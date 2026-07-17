Парламентът пита кабинета за оръжие, заплати и магистрали

Премиерът Румен Радев и 12 министри ще отговарят пред Народното събрание в пленарен ден, посветен изцяло на парламентарния контрол. Най-необичайният въпрос е свързан с информацията, че ръководителите на делегациите на срещата на върха на НАТО в Анкара са получили персонално гравирани револвери и боеприпаси като протоколни подаръци. Депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев ще поиска от министър-председателя да обясни дали е получил подобно оръжие и как то е внесено в страната. Вниманието ще бъде насочено още към заплатите във ВМЗ-Сопот, управлението на културни институции и състоянието на ключови пътни обекти.

Оръжейният подарък от Анкара

Въпросът на Христо Гаджев е предизвикан от съобщение на британския премиер, според което домакините на срещата на НАТО са подарили на ръководителите на делегациите персонално гравирани револвери и боеприпаси.

Депутатът настоява да бъде изяснено дали Румен Радев също е получил такъв подарък и как са били спазени българските изисквания за внос и притежание на оръжие.

В запитването се посочва, че подобни предмети попадат в обхвата на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Очаква се премиерът да даде информация къде се намира подаръкът, по какъв ред е внесен и дали са извършени необходимите административни процедури.

ВМЗ-Сопот под финансов натиск

Вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Александър Пулев ще отговаря за финансовото състояние на „Вазовските машиностроителни заводи“.

Депутатите очакват разяснения дали предприятието разполага с достатъчно средства за редовно изплащане на възнагражденията на служителите. Темата е особено чувствителна заради стратегическото значение на дружеството и зависимостта на хиляди семейства в Сопот и региона от неговата дейност.

Въпроси за НДК и парите за култура

Министърът на културата ще бъде изслушан за финансирането от Националния фонд „Култура“ по проекта „Да бъдем себе си“.

Друг въпрос е свързан с назначаването на нов изпълнителен директор на Националния дворец на културата. Депутатите ще търсят информация за процедурата, критериите и управленските намерения за една от най-значимите културни институции в страната.

Военните искат яснота за извънредния труд

Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговаря за организацията и отчитането на служебното време на военнослужещите.

Въпросите засягат и начина, по който армията компенсира допълнителната натовареност. Очаква се министърът да обясни как се отчита времето извън установения график и какви механизми се използват за почивка или допълнително възнаграждение.

Шишков с най-много въпроси

Най-сериозен депутатски натиск се очаква върху министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, към когото са отправени най-много въпроси.

Те обхващат изграждането на нов пътен възел на автомагистрала „Хемус“, реконструкцията на Софийския околовръстен път и контрола върху монтираните мантинели по автомагистрала „Тракия“.

Депутатите ще настояват за конкретни срокове, информация за финансирането и отговори дали съоръженията по ключовите пътища отговарят на изискванията за безопасност.