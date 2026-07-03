Политика

Народното събрание сменя ритъма. Ден за парламентарен контрол

След блицвъпросите към кабинета депутатите ще изслушат министри по теми от сигурността до магистралите

Народното събрание сменя ритъма. Ден за парламентарен контрол
Снимка: БТА
03 юли 26 | 7:26
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Иван Ангелов

Петъчният пленарен ден в Народното събрание ще бъде изцяло посветен на парламентарния контрол. Заседанието ще започне с блицконтрол, по време на който депутатите ще отправят актуални въпроси към членове на Министерския съвет. След това ще се проведе редовният парламентарен контрол. В него на въпроси и питания на народните представители ще отговарят осем министри.

Сигурност, документи и разследвания

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще отговаря по теми, свързани със състоянието на обществената сигурност в селата Гара Орешец и Медовница. В дневния ред са още разходването на средствата от Фонда за безопасност на движението и ходът на разследването на тежко престъпление в град Искър.

Към вътрешния министър ще има и въпрос относно снимките в българските лични документи на жени с мюсюлманско вероизповедание.

Отбрана, социална политика и образование

Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще даде информация за разходите за гориво на военнотранспортните самолети и самолетите-цистерни на американските Военновъздушни сили, разположени на летище "Васил Левски" - София, за периода февруари - юни 2026 г.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще отговори на въпрос за изпълнението на Програма "Храни и основно материално подпомагане".

Министърът на образованието и науката Георги Вълчев ще бъде питан за предоставянето на училищни автобуси и за ефективността на ученическото самоуправление.

Енергетика, земеделие и околна среда

Министърът на енергетиката Ива Петрова ще даде отговори по въпроси, свързани с кариерите за добив на инертни материали.

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще отговаря по широк кръг от теми. Сред тях са управлението на горски територии в курортен комплекс "Цигов чарк" и капацитетът на граничния контрол на Българската агенция по безопасност на храните на ГКПП "Капитан Андреево".

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова - Благова ще отговори на въпрос за кариерите за добив на инертни материали в района на село Студена.

Пътища и ключови инфраструктурни проекти

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще даде информация по въпроси, засягащи изграждането на пътен възел на автомагистрала "Хемус". В контрола влиза и темата за реконструкцията и разширението на Софийския околовръстен път.

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Автор Иван Ангелов

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