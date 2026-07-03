Народното събрание сменя ритъма. Ден за парламентарен контрол

Петъчният пленарен ден в Народното събрание ще бъде изцяло посветен на парламентарния контрол. Заседанието ще започне с блицконтрол, по време на който депутатите ще отправят актуални въпроси към членове на Министерския съвет. След това ще се проведе редовният парламентарен контрол. В него на въпроси и питания на народните представители ще отговарят осем министри.

Сигурност, документи и разследвания

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще отговаря по теми, свързани със състоянието на обществената сигурност в селата Гара Орешец и Медовница. В дневния ред са още разходването на средствата от Фонда за безопасност на движението и ходът на разследването на тежко престъпление в град Искър.

Към вътрешния министър ще има и въпрос относно снимките в българските лични документи на жени с мюсюлманско вероизповедание.

Отбрана, социална политика и образование

Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще даде информация за разходите за гориво на военнотранспортните самолети и самолетите-цистерни на американските Военновъздушни сили, разположени на летище "Васил Левски" - София, за периода февруари - юни 2026 г.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще отговори на въпрос за изпълнението на Програма "Храни и основно материално подпомагане".

Министърът на образованието и науката Георги Вълчев ще бъде питан за предоставянето на училищни автобуси и за ефективността на ученическото самоуправление.

Енергетика, земеделие и околна среда

Министърът на енергетиката Ива Петрова ще даде отговори по въпроси, свързани с кариерите за добив на инертни материали.

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще отговаря по широк кръг от теми. Сред тях са управлението на горски територии в курортен комплекс "Цигов чарк" и капацитетът на граничния контрол на Българската агенция по безопасност на храните на ГКПП "Капитан Андреево".

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова - Благова ще отговори на въпрос за кариерите за добив на инертни материали в района на село Студена.

Пътища и ключови инфраструктурни проекти

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще даде информация по въпроси, засягащи изграждането на пътен възел на автомагистрала "Хемус". В контрола влиза и темата за реконструкцията и разширението на Софийския околовръстен път.

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