Политика

Нов живот за легендарна водна централа. Енергийна стратегия до 2050 година

Ядрената енергетика остава стратегически държавен приоритет

Нов живот за легендарна водна централа. Енергийна стратегия до 2050 година
16 авг 26 | 8:42
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Екатерина Николова Екатерина Николова

Нов живот за легендарната ПАВЕЦ "Чаира" предвижда кабинетът "Радев" в управленската си програма, която правителството прие и оповести в сряда. До 2028 г. трябва да бъдат възстановени пълните мощности на помпено-акумулираща водноелектрическа централа.

Към август 2026 г. ПАВЕЦ "Чаира" вече е частично възстановена и отново участва активно в електроенергийната система на България. След години на аварии и мащабна рехабилитация, хидроагрегат №3 премина успешно държавна приемателна комисия и получи Акт 16 през юни 2026 г..

Централата вече работи с два хидроагрегата и осигурява около 420 мегавата мощност, което представлява приблизително половината от пълния ѝ капацитет . Това е ключов етап от възстановяването на най-голямата помпено-акумулираща електроцентрала на Балканите.

През април 2026 г. Националната електрическа компания подписа меморандум с Toshiba за устойчивото развитие на съоръжението и модернизация на турбините, което цели пълно възстановяване на останалите агрегати до края на 2027 г.

Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България с хоризонт до 2050 г. с ясна пътна карта, конкретни инвестиционни приоритети и периодична оценка на системната адекватност, предвижда програмата на правителството.

Българският енергиен модел ще се основава на балансирано съчетаване на ядрени, въглищни, газови, хидроенергийни и възобновяеми мощности, съхранение на енергия и модерни мрежи.

Въглищните мощности ще бъдат съхранени като стратегически местен ресурс за гарантиране на енергийната сигурност при пикови и кризисни условия, а преходът на въглищните региони ще се осъществява справедливо, без административно закриване на работещи мощности и без оставяне на хората и регионите без икономическа перспектива, уверява кабинетът.

Особен приоритет ще бъде по-пълноценното използване на хидроенергийния потенциал на страната чрез модернизация и рехабилитация на съществуващите ВЕЦ и ПАВЕЦ и изграждане на нови помпено-акумулиращи мощности.

Ядрената енергетика остава стратегически държавен приоритет.

Основен национален проект е изграждането и въвеждането в експлоатация на блокове 7 и 8 на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ с технология AP1000 при доказана техническа и икономическа обоснованост, финансово устойчив модел, прозрачно разпределение на рисковете, засилен държавен контрол и защита на интересите на държавата и потребителите.

Наред с блокове 7 и 8 ще се работи по проекти за малки модулни реактори, в съответствие с потребностите на електроенергийната система, технологичната готовност, изискванията за лицензиране и икономическата целесъобразност.

Превръщане на България в регионален енергиен център, е голямата цел на правителството, което ударно започна да работи за изграждане на новите газови коридори.

Тагове:
Екатерина Николова
Автор Екатерина Николова

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1 Коментара
protuncho
преди 2 часа

стратегия на дърти руски *урви завършили соц техникуми по енергетика. ей с такива нов бардак не става

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