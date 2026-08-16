Нов живот за легендарна водна централа. Енергийна стратегия до 2050 година

Нов живот за легендарната ПАВЕЦ "Чаира" предвижда кабинетът "Радев" в управленската си програма, която правителството прие и оповести в сряда. До 2028 г. трябва да бъдат възстановени пълните мощности на помпено-акумулираща водноелектрическа централа.

Към август 2026 г. ПАВЕЦ "Чаира" вече е частично възстановена и отново участва активно в електроенергийната система на България. След години на аварии и мащабна рехабилитация, хидроагрегат №3 премина успешно държавна приемателна комисия и получи Акт 16 през юни 2026 г..

Централата вече работи с два хидроагрегата и осигурява около 420 мегавата мощност, което представлява приблизително половината от пълния ѝ капацитет . Това е ключов етап от възстановяването на най-голямата помпено-акумулираща електроцентрала на Балканите.

През април 2026 г. Националната електрическа компания подписа меморандум с Toshiba за устойчивото развитие на съоръжението и модернизация на турбините, което цели пълно възстановяване на останалите агрегати до края на 2027 г.

Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България с хоризонт до 2050 г. с ясна пътна карта, конкретни инвестиционни приоритети и периодична оценка на системната адекватност, предвижда програмата на правителството.

Българският енергиен модел ще се основава на балансирано съчетаване на ядрени, въглищни, газови, хидроенергийни и възобновяеми мощности, съхранение на енергия и модерни мрежи.

Въглищните мощности ще бъдат съхранени като стратегически местен ресурс за гарантиране на енергийната сигурност при пикови и кризисни условия, а преходът на въглищните региони ще се осъществява справедливо, без административно закриване на работещи мощности и без оставяне на хората и регионите без икономическа перспектива, уверява кабинетът.

Особен приоритет ще бъде по-пълноценното използване на хидроенергийния потенциал на страната чрез модернизация и рехабилитация на съществуващите ВЕЦ и ПАВЕЦ и изграждане на нови помпено-акумулиращи мощности.

Ядрената енергетика остава стратегически държавен приоритет.

Основен национален проект е изграждането и въвеждането в експлоатация на блокове 7 и 8 на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ с технология AP1000 при доказана техническа и икономическа обоснованост, финансово устойчив модел, прозрачно разпределение на рисковете, засилен държавен контрол и защита на интересите на държавата и потребителите.

Наред с блокове 7 и 8 ще се работи по проекти за малки модулни реактори, в съответствие с потребностите на електроенергийната система, технологичната готовност, изискванията за лицензиране и икономическата целесъобразност.

Превръщане на България в регионален енергиен център, е голямата цел на правителството, което ударно започна да работи за изграждане на новите газови коридори.