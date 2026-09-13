Радев и Фицо с ядрен план: Обединяват сили за реакторите на „Уестингхаус“
Специално внимание отделиха на автомобилния сектор, високите технологии и изкуствения интелект
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Специално внимание отделиха на автомобилния сектор, високите технологии и изкуствения интелект
Ядрената енергетика остава стратегически държавен приоритет
На срещата в Министерския съвет бяха разгледани сроковете за строителството и очакваната стойност на проекта
Той посочи ядрената енергетика като реалния път към по-конкурентни цени и по-голяма независимост на ЕС
Енергоемките предприятия ще получат подкрепа за високите цени
Войни, енергийна криза и нуждите на индустрията връщат ядрената енергия в центъра
Министър Станков договори нови стъпки по проектите за АЕЦ „Козлодуй“ и малките модулни реактори
България ще търси баланс между декарбонизацията, конкурентоспособността и ядрените инвестиции
Ще има подобряване на икономическата сигурност и устойчивост на България с подкрепата на САЩ
Има няколко основни проблема по този договор, обясни сегашният енергиен министър
Съединените щати се стремят да започнат производство на високообогатен уран в страната
Ядрената енергия има ключово значение за независимостта, сигурността и икономическия растеж
Последните си три атомни електроцентрали ще изключи Германия днес
Георги Панайотов посочи, че ядрената енергетика е стратегическа област
Американски експерти в областта на природния газ и ядрената енергетика ще гарантират диверсификацията
Трябва ли да развиваме ядрената енергетика? Какви проблеми на индустриалното развитие на човечеството може да разреши тя? Има ли бъдеще термоядреният...
След пускането на атомните бомби над Хирошима и Нагасаки през август 1945 г. се появява радиофобията - страхът от радиация. Радиацията обаче е част от...
Резултатите от вероятностните анализи и сравняването им с целевите показатели на Международната агенция за атомна енергия показват високото ниво на бе...
В енергийно отношение 1 грам уран се равнява на 3 тона въглища Допреди 8 години България експлоатираше 6 ядрени реактора, а сега - само два. Нашето о...
Вече 13 години аварийната защита на 6-и блок не е сработвала АЕЦ „Козлодуй" е своеобразен световен рекордьор - вече 13 години 6-и блок на централата...