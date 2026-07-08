Има ли напредък? Радев проведе ключова среща за АЕЦ „Козлодуй“

Министър-председателят Румен Радев проведе в сряда среща в Министерския съвет с представители на ръководството на „Уестингхаус“, на която беше обсъден напредъкът по проекта за изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“.

Основен акцент в разговорите беше изпълнението на предварителните инженерни дейности, които подготвят реализацията на новите ядрени мощности.

Страните обсъдиха и завършването на предпроектното проучване, което трябва да даде по-ясна представа за графика на строителството, както и за очакваната крайна стойност на проекта.

В срещата участваха още вицепремиерът Гълъб Донев и временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в България Мартин Макдауъл.

Изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ е сред най-значимите енергийни проекти в страната и се разглежда като ключов за бъдещото развитие на българската ядрена енергетика.

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