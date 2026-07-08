Търсят кмет под дърво и камък, за да го уволнят

Решението на Сметната палата за установен конфликт на интереси по отношение на кмета на Стамболийски Петър Неделев все още не му е връчено. Досега е бил търсен четири пъти, но съобщението с обратната разписка е връщано от "Български пощи" в цялост.

Сега предстои да се предприемат други варианти за връчване на документа, научи Plovdiv24.bg.

При установен конфликт на интереси, съгласно чл. 42 от ЗМСМА, в тридневен срок Общинската избирателна комисия трябва да отстрани кмета Петър Неделев. Този срок започва да тече от датата на връчване на лицето на решението на Сметната палата, което към момента не се е случило, обясни председателят на ОИК Янко Радунчев.

Сметната палата установи конфликт на интереси и глоби с 5000 евро действащия кмет на община Стамболийски Петър Неделев за това, че е потвърдил плащания по 7 преводни нареждания към свързаните с него фирми, които се водят на имената на двамата му синове, пише novini.bg.

От Неделев се отнема в полза на общината сумата 1241.11 лева / 634.57 евро - представляваща нетното дневно възнаграждение за датите на разходване на бюджетните средства в полза на двете фирми. В полза на държавата се отнема сума 9875.89 лева, в тяхната равностойност в евро – 5 049.46 евро, представляваща получената материална облага, в резултат на установения конфликт на интереси.

Сметната палата не е установила конфликт на интереси във връзка с три преводни нареждания, поради липса на упражнени правомощия по служба. Сумата, посочена в решението, в общ размер на 10 684.03 евро трябва да се преведе по банковата сметка на Сметната палата.

Санкциите са наложени след извършена проверка на финансите на община Стамболийски. Констатирано е, че в качеството си на кмет Петър Неделев е авторизирал /потвърдил плащания по преводни нареждания от дати: 28.12.2023 г., 25.01.2024 г., 01.02.2024 г., 01.02.2024 г., 20.02.2024 г., 01.03.2024 г. и 17.05.2024 г. По този начин е разходвал бюджетни средства в интерес на две фирми, на които еднолични собственици на капитала и управители са свързаните с него лица и негови синове Я. П. Н. и Г. П. Н.

Петър Неделев направи обръщение към жителите на Стамболийски в социалните мрежи. Той твърди, че решението на Сметната палата все още не му е връчено, не го е получил и не е официално запознат със съдържанието му.

В тази връзка пита нормално ли е предшественикът му (б.а. - Георги Мараджиев) да прави публични коментари и изводи и да отправя тежки обвинения.

Изразява недоумение как един документ стига първо до политическия му опонент, а не до човека, за когото се отнася. Пита по какъв път е получена информацията и защо се използва като политическа бухалка още преди да е приключила законовата процедура.

Твърди още, че от общо около 10 000 лева разходи, за които става въпрос, близо 8 500 са част от неразплатените с години фактури, които бившият кмет е завещал на наследника си. Този факт удобно се премълчавал, защото не се вписвал в политическия сценарий, който се опитвали да изградят. Неделев отбелязва, че най-активен в ролята на обвинител е човекът, около чието управление през годините има множество публично известни въпроси, сигнали и проверки, но вместо да дава отговори по тях, той предпочитал да раздава присъди на другите.

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