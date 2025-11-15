Желязков с три заръки към кметовете. Обещанието

Премиерът Росен Желязков се срещна с кметове от Силистра и региона, като им даде три задачи и едно обещание.

Заръча им да работят по реализирането на поетите ангажименти за пълен мандат.

Каза им още, че трябва внимателно да приоритизират своите проекти, като се възползват първо от европейското финансиране, а след като бъдат изчерпани възможностите на това програмно финансиране, да се обръщат към националния бюджет.

Освен това ги призова да бъдат максимално активни в подготовката за преминаване към еврото, така че гражданите да бъдат информирани и сигурни, и преходът да премине плавно и спокойно.

Желязков им обеща, че подкрепата на правителството за общините ще бъде постоянна и последователна, така че местната власт да може спокойно да планира дългосрочно.

Увери ги, че ще бъдат отпуснати средствата за настоящата година, които са близо 1 милиард лева.

За следващата година финансирането на общините ще се запази, като преимуществено ще се дават пари за ВИК проекти.

Въпреки трудностите сме заделили средства, защото за всички граждани във всички региони на страната е важно да се подобряват условията им на живот, каза Желязков на срещата, на която присъстваха и депутати от региона.

Вицепремиерът Атанас Зафиров вчера заяви, че в бюджета за 2026 година са предвидени общо над 920 милиона евро за инвестиционната програма за общински проекти, като разплащането ще се извършва от Българската банка за развитие при условия, приети и определени с акт на Министерския съвет.

