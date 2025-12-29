Гузен негонен бяга! Мирчев и ко. се разпознаха в образа на пребоядисаните комунистчета

Гузен негонен бяга! Ивайло Мирчев, Божидар Божанов и компания се разпознаха в думите на Борисов за пребоядисаните млади комунистчета, които опасно се заиграват с етническата карта и т.нар. "възродителен процес". И подскочиха като ужилени, с което само потвърдиха, че безпардонно погазват дори паметта на жертвите на демокрацията, сред които и 17-месечната Тюркян.

Лидерите на "Да, България" публикуваха позиция във Фейсбук по повод видеото на лидера на ГЕРБ, в което отправят реплика към него - да уточни каква заплаха има предвид, която е съзрял в поведението им, след като навръх Коледа двамата им съпредседатели Божидар Божанов и Ивайло Мирчев и други партийни активисти се поклониха на Тюркян чешма по повод загиналите в т.нар. "възродителен процес".

Припомняме, че лидерите на ПП-ДБ произлизат от семейства, тясно свързани както с комунистическата власт, така и с репресивния й апарат - Държавна сигурност, пряко отговорен за позорния и нечовешки т.нар. "възродителен процес" - насилственото преименуване на българските турци и принудителното изселване на стотици хиляди семейства.

Бащата на Мирчев е бил партиен секретар на БКП в община Крушари. Атанас Атанасов бил член на БКП и е работил като прокурор по време на т.нар. "възродителен процес". Бащата на Владислав Панев е агент от ДС с псевдоним Роза. Христо Иванов произхожда от болшевишко коминтерновско семейство. Радан Кънев мълчи, че има тъст, агент на Държавна сигурност с псевдоним Смирнов.

Но, да - моралът не е приятел на ПП-ДБ. Те не се свенят да правят политика дори от паметта на невинни жертви.

"Борисов говори за "опасност", но отказва да каже каква точно. Затова очакваме да уточни: какво опасно вижда в думите и действията на политици, които са се поклонили на Тюркян чешма и са почели паметта на жертвите на принудителната смяна на имената?", питат Мирчев и ортаците му.

По-рано днес във видеообръщение, публикувано във Фейсбук, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предупреди лидерите на ДБ, без да споменава никого поименно, да не си играят с тази чувствителна тема за насилственото преименуване на българските турци и произтеклите трагични събития от това.

"Искам да ви кажа на тези пребоядисани млади комунистчета, чиито бащи и дядовци направиха "възродителния процес", а ние тогава, като млади офицери, ни изпратиха там - Дулово, Каолиново, Разград, да пазим реколтата. Играете си с нещо, което не разбирате, което е страшно опасно за държавата", заяви Борисов. "Не го правете, това е лошо за България", призова лидерът на ГЕРБ.

