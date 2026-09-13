Всичко за Възродителен Процес

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Поетът и огънят

Поетът и огънят

Мехмед Карахюсеинов се самозапалва по време на Възродителния процес, за да спаси името си За него Константин Павлов пише, че е унищожил тялото, за да...

13 ноември | 12:45
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Възстановяват имената на починалите граждани, които са били принудително сменени по време на Възродителния процес

Възстановяват имената на починалите граждани, които са били принудително сменени по време на Възродителния процес

Вече могат да бъдат възстановени имената на починалите граждани, които са били принудително сменени по време на Възродителния процес. Това предвиждат...

10 юли | 10:20
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