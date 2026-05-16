ДПС почете жертвите на т.нар. "възродителен процес"

ДПС отбеляза 37-мата годишнина от мирните протести през 1989 г. с традиционния възпоменателен митинг-събор в местността „Демир Баба теке“ край Исперих.

Съборът, организиран по случай годишнината в памет на жертвите на т.нар „възродителен процес“, събра множество хора, ръководството на ДПС, народни представители от ДПС, кметове областни и общински председатели, дошли да отдадат почит в памет на жертвите на тоталитарния режим.

Гости на събитието бяха зам.-председателят на партията Халил Летифов и Нида Ахмедов, Айтен Сабри, зам.-председател на ПГ на ДПС и на НС,народните представители Левент Апти, Атидже Алиева- Вели, Иво Цанев, Сейфи Мехмедали, Димитър Аврамов, Тансер Бейти, Фатима Йълдъс, Шендоан Халит, Неждет Шабан, членовете на ЦОБ Ертен Анисова и Мехмед Атаман, евродепутатът Танер Кабилов, гости от Турция, Толга Оркун, генерален консул на Р Турция в Бургас, Ведат Ахмед председател на Висшия мюсюлмански съвет, районният мюфтия на Разград Мехмед Аля, както и множество кметове, областни и общински председатели и представители на местната власт.

Зам.-председателят на ДПС и кмет на община Каолиново Нида Ахмедов, зам.-председателят на ПГ на ДПС и на НС Айтен Сабри, народните представители Хамид Хамид- зам.-председател на ПГ на ДПС, Сейфи Мехмедали, Фатима Йълдъс, Иво Цанев, Калин Стоянов, Неждет Шабан, Шендоан Халит, областният председател на ДПС Шумен Недрет Халил, евродепутатът от ДПС Танер Кабилов, областният председател на ДПС Хасково Мехмед Атаман, областният председател на ДПС Разград Ариф Ахмед, общинския председател на ДПС - Бяла Слатина Кристин Касъмов, Ертен Анисива член на ЦОБ, Хюсеин Хафъзов член на Центалния съвет, кмета на община Венец Нехрибан Ахмедова, кмета на община Никола Козлево Исмаил Ибрям, общински председатели от област Шумен, членове на областния съвет и активисти на ДПС Шумен, поднесоха днес венци и цветя пред паметните плочи на жертвите на т.нар."Възродителен процес" в кв. Кус, с. Климент, с. Тодор Икономово и в с. Пристое, община Каолиново.

Местни мюсюлмански духовници извършиха заупокойна молитва /дуа/ за пострадалите от тоталитарната власт по време на мирните протести срещу насилствената смяна на имената.

