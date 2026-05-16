Един министър стиска най-много палци на Дара

Стискаме палци на Дара и ѝ пожелаваме успех на финала на “Евровизия”. Това каза по време на посещението си в Пловдив новият министър на културата Евтим Милошев, предаде репортер на “Марица”. Емануеле Зорино, който е кмет на Аквилея (Италия), също пожела успех на нашата певица.

DARA се класира за финала, като днес ще излезе под номер 12 на бляскавата сцена. Нейният хит “Bangaranga” бързо стана популярен и накара целия свят да танцува.

Меломани и букмейкъри са сигурни, че нашата представителка ще е в първите десет в класирането. Феновете пък залагат, че има голям шанс DARA да победи.

