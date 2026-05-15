И жандармеристите танцуват "Бангаранга"

Множество фенове и обществени фигури изразиха своята публична подкрепа за българската поп звезда DARA, която постигна огромен триумф на европейската музикална сцена. Сред най-изненадващите и атрактивни поддръжници на певицата се оказа българската жандармерия. На официалната Фейсбук страница на Главна дирекция Жандармерия, специални операции и борба с тероризма се появи уникално видео с призив „Давай, Дара“, в което служители на реда в пълно бойно снаряжение танцуват в синхрон под ритъма на нейната конкурсна песен Bangaranga.

Взривяващо начало и безапелационно класиране на полуфинала

Музикалният клип на силите за сигурност идва непосредствено след като българската изпълнителка впечатли международното жури и милионите зрители пред екраните по време на втория полуфинал на престижния конкурс Евровизия. DARA имаше тежката и отговорна задача да даде официален старт на музикалната надпревара за вечерта. Тя излезе първа под светлините на прожекторите и постави изключително енергично и силно начало на шоуто. Благодарение на перфектното си вокално изпълнение и мащабна хореография, българката заслужено намери място сред десетте финалисти, които продължават напред.

Големият финал предстои на 16 май

Положителните оценки на специалистите и масовият вот на публиката изстреляха родната представителка директно в крайната фаза на състезанието. Голямата битка за победата на Евровизия е насрочена за 16 май, когато DARA ще премери сили с най-добрите изпълнители на стария континент, предава Дарик. Вълната от подкрепа в социалните мрежи продължава да расте с часове, като оригиналният поздрав от страна на униформените служители бързо стана хит и събра хиляди споделяния от горди български фенове.

