Мотористите блокираха България. Готвят се за война

Пътната артерия към магистрала Тракия се превърна в бойно поле на недоволството, след като десетки старозагорски мотористи блокираха южния изход на града. Представители на местния мотоклуб Мото-туристически клуб Волни ездачи се включиха активно в националния протест срещу драстичното скок в цените на застраховката Гражданска отговорност. Мащабната акция остави стотици шофьори в капан и предизвика транспортен колапс в пиковия час на деня.

Час на изпитание за нервите по булевард "Патриарх Евтимий"

Протестното действие започна с прецизна организация в района на бензиностанция Зара в квартал Кольо Ганчев. Оттам шумни колони от мощни машини потеглиха по централния булевард Св. Патриарх Евтимий в посока към Летище Стара Загора. Маршрутът не е избран случайно, тъй като трасето е основна изходна връзка на областния град. В рамките на законово разрешеното време между осемнадесет и деветнадесет часа движението беше напълно парализирано. Образуваха се километрични задръствания, а служителите на реда бяха принудени спешно да пренасочват трафика по обходни маршрути. Веднага след края на мирното шествие ситуацията по пътищата се нормализира.

И Плевен скочи на война

Мотористите, които затвориха всички входове и изходи на пътния възел, пропускаха през определен интервал движението и след това отново го спираха.

Протестиращите издигнаха лозунги: „Спрете кражбата“ и „Искаме честни цени“.

За БТА организаторът на протеста д-р Емануил Антонов, който е президент на мотоклуб „Гремиум“, каза, че не могат повече да търпят промените в цените на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. Според него обещанието на застрахователите е било увеличението да е 10 процента, а реалният скок е 80.

Ездачите без право на разсрочено плащане и с триста процента оскъпяване

Президентът на мотоклуба и главен организатор Младен Цветков изрази острото възмущение на колегите си пред БТА. По неговите думи държавата е отнела правото на мотористите да плащат застраховките си на вноски, а евентуалното разсрочване води до абсурдно триста процентово оскъпяване на полицата. Протестиращите настояват за незабавно сваляне на цените и въвеждане на либерални условия. Основно искане остава спешното приемане на ново законодателство за моторните превозни средства от категория L, което да защити правата на собствениците им.

Дежавю заради неспазените обещания от 2017 г.

Организаторите поясниха, че въпреки наличието на диалог с новото правителство, националните протести няма да спрат до крайното решаване на казуса. Мотористите припомнят, че същите проблеми са били обект на недоволство още през 2017 година. Тогава властта е дала уверения за трайни промени, но десет години по-късно общността е принудена отново да излезе на улицата за пропуснати текстове в закона. Местната администрация потвърди, че за събитието е имало редовно подадено уведомление, а самото шествие премина под засилена, но мирна охрана от органите на реда.

