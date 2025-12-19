Синдикатите плашат с масови стачки срещу решенията на парламента

Нов фронт на напрежение се отваря в страната и този път ударът е насочен директно срещу политическите партии. КНСБ обяви готовност за национални стачки и протести, които могат да обхванат ключови сектори и да изкарат на улицата хиляди работещи.

Стачка срещу „политическото безсилие“

От Конфедерацията на независимите синдикати в България декларираха готовност за национални, браншови и регионални протести, както и за стачни действия в предприятията. Поводът е решението на Народното събрание да не приеме законите за държавния бюджет, бюджета на Държавното обществено осигуряване и бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г., което от КНСБ определят като „безотговорно“.

Според синдиката парламентът е избрал пътя на „политическото безсилие“, като е приел удължителен закон за бюджета за 2025 г., който ще действа най-малко три месеца, а при определени обстоятелства – и до първото полугодие на 2026 г. По думите на КНСБ това не е техническо решение, а директен удар по жизнения стандарт на стотици хиляди заети в обществения сектор.

Замразени заплати и критично напрежение

От синдиката посочват, че решението засяга пряко служителите в образованието, здравеопазването, държавната администрация, транспорта, културата, земеделието, отбраната, сигурността, пощенските услуги и други ключови сфери. КНСБ настоява индексацията на доходите да бъде обвързана с индекса на потребителските цени, което би позволило ръст от поне 5%. В противен случай увеличенията ще бъдат символични или изцяло блокирани.

Според декларацията напрежението в транспорта, здравеопазването, образованието, социалните услуги, ВиК сектора и пощите вече е достигнало критична точка. Липсата на адекватно заплащане заплашва да доведе до масови напускания и срив на публичните услуги.

Риск за еврото и икономическата стабилност

КНСБ предупреждава и за по-широките последици от липсата на бюджет. Според синдиката социалното напрежение и бюджетната непредвидимост идват в изключително чувствителен момент – финалната права към членство в еврозоната. Това, по думите им, изпраща негативен сигнал към международните партньори и подкопава икономическата стабилност на страната.

„Социалният мир не може да бъде жертван в името на политически игри“, заявяват от КНСБ и предупреждават, че ако няма промяна в курса, протестите и стачните действия през следващите месеци ще се засилят.

