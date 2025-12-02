Тежък упрек: Улицата се използва за пътя на Радев към властта!

Протестите срещу бюджета прераснаха в насилие и провокации, далеч от всякаква реална икономическа логика. Някои политически сили очевидно търсят падането на правителството, а не подобрение на бюджета. Румен Христов, лидер на СДС и депутат от ГЕРБ–СДС, предупреди, че това е опасна игра с общественото недоволство.

Управляващите вече реагираха на исканията

„Протестът беше с доста хора, ние сме с широко отворени очи за това, което се случва“, каза Христов.

Той припомни, че още след първия протест правителството е започнало корекции по проекта за бюджет 2026 г. и е в активен диалог със синдикатите и работодателите. Според него това е единственият възможен бюджет в сегашната ситуация, а разумните искания вече са отразени в промените, които предстоят.

„Невинаги се случва това, което искаш на момента, понякога човек преосмисля и решава, че след като има напрежение по отношение на бюджета, трябва да се помисли“, коментира Христов.

Протестът ескалира до абсурд

Вместо да приветстват корекциите на правителството, протестиращите и опозицията от ПП–ДБ са повишили тона и искат незабавно оттегляне на целия проект.

„Когато кажеш, че ще внесеш промени в бюджета, тогава се иска оттегляне на бюджета задължително. Ако оттеглим бюджета, тогава ще кажат оттеглете някой министър. После ще кажат оттеглете министър председателя. После ще кажат оттеглете правителството“, заяви Христов.

Той подчерта, че никой не оспорва правото на хората да протестират, но агресията и погромите по улиците отиват отвъд всякакви допустими форми на граждански натиск. Това вече не е искане за бюджет, а натиск за дестабилизация.

Радев и опозицията играят в един отбор

Напрежението според Христов се подклажда умишлено, за да се разчисти място за президентски проект в политиката.

„Самозабравяне е, когато си натрупал 34 години, когато смяташ вече, че всичко ти е спокойно, не на 10 месеца. Нетърпението на опозицията и разчистването на пътя за Румен Радев е това, което тласка толкова много хора на улица“, заяви Христов.

Ако падне кабинетът, на сцената излиза Радев

Според Христов сценарият е прост: предсрочни избори и завръщане на президента в ролята на политически играч.

„Аз смятам, че ако се постигне съгласие днес в Тристранния съвет и можем да се обединим около един бюджет с промени, каквито бяха частично поискани, защото всичките предложения на колегите от ПП–ДБ няма как да бъдат приети... Когато искаш твой бюджет с твоя визия, печелиш изборите и си го правиш“, каза Христов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com