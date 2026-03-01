Тръмп заплаши Иран с „невиждана сила“ при нов ответен удар

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остро предупреждение към Иран, че всяка нова ескалация ще бъде посрещната със „сила, каквато не е виждана досега“. Изявлението му идва след съвместните американско-израелски удари срещу ирански цели и смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей, събития, които изведоха конфликта на ново ниво. Техеран вече обяви намерение за мащабен ответен удар. Регионът остава в състояние на висока военна готовност.

В публикация в социалната мрежа Трут соушъл в неделя Тръмп заяви, че Иран е обявил намерение „да удари много силно днес - по-силно от когато и да било досега“.

„По-добре да не го правят, защото ако го направят, ще ги ударим със сила, каквато не е виждана преди“, написа американският президент с главни букви, подчертавайки предупреждението си.

Изявлението му идва на фона на израелски удари по ирански балистични ракети и системи за противовъздушна отбрана, както и заплахи от страна на Ислямската революционна гвардия за „най-голямата офанзивна операция досега“ срещу американски бази и Израел. След ликвидирането на Хаменей в Иран бе сформиран временен управленски съвет, а процедурата по избор на нов върховен лидер вече е задействана.

Анализатори предупреждават, че размяната на заплахи и удари увеличава риска от директна конфронтация между САЩ и Иран с потенциал за разширяване на конфликта отвъд рамките на двете държави.

Един от най-влиятелните представители на иранската власт отправи директна заплаха към Съединените щати след атаките, при които загина върховният лидер аятолах Али Хаменей.

„Американците намушкаха иранския народ в сърцето и ние ще ги намушкаме в тяхното сърце“, заяви Али Лариджани, секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран.

Той предупреди, че предстои нова, още по-сериозна ответна реакция срещу САЩ и Израел. По думите му „реакцията на нашите въоръжени сили ще бъде много по-силна“. „Те трябва да знаят, че не могат просто да ударят и да избягат“, добави Лариджани.

Смятан за един от ключовите фактори в процеса на вземане на решения в Техеран и дългогодишен съветник на Хаменей, Лариджани обяви, че скоро ще бъде въведена временна управленска структура, включваща президента и ръководителя на съдебната власт.

Той подчерта, че Иран е уверил лидерите в региона, че не търси война с тях, но ще продължи да нанася удари по американски бази в държави от Близкия изток.

„Трябва веднъж завинаги да стане ясно, че американците не могат да тормозят иранската нация“, заяви още Лариджани.

