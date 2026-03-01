Официално! Иран разкри жив ли е аятолах Хаменей

Иран официално потвърди смъртта на аятолах Али Хаменей.

Иранската държавната телевизия потвърдиха смъртта на върховния лидер на Ислямска република Иран аятолах Али Хаменей.

Към 5 часа местно време телевизионен водещ обяви, хлипайки, кончината на Хаменей, управлявал Иран от 36 години, отбелязва Франс прес. Той не уточни при какви обстоятелства е загинал върховният лидер.

Агенция ИРНА обаче съобщава, че Хаменей е загинал при нападението вчера сутринта, извършено от САЩ и Израел, предава БТА.

По-рано агенция ФАРС съобщи, че дъщерята, зетят и внучката на Хаменей също са загинали.

Американският президент Доналд Тръмп обяви още преди часове , че Хаменей е починал. „Хаменей, един от най-злите хора в историята, е мъртъв“, написа Тръмп в публикация в социалната си платформа „Трут Соушъл“ (Truth Social), като добави, че това е „най-добрата възможност за иранския народ да си върне страната“.

