Официално! Иран разкри жив ли е аятолах Хаменей
Дъщерята, зетят и внучката на Хаменей също са загинали
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