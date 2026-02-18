Супер богаташ хвърли око на Никол Кидман

Пет месеца след края на брака ѝ с Кийт Ърбън, около Никол Кидман отново се завихря светска суматоха. Според информация на TMZ, носителката на „Оскар“ е обект на романтично внимание от страна на Пол Салем – председател на борда на MGM Resorts International.

По данни на изданието, Салем е споделил пред близки, че проявява интерес към актрисата и би искал да я покани на среща. Двамата имат общи приятели и вече са се засичали два пъти в обща компания, но досега не са прекарвали време насаме и на този етап не се срещат официално.

Източници твърдят, че Кидман към момента е необвързана и не поддържа връзка с никого. От своя страна Салем се разведе през 2021 г. с бившата си съпруга Навин Салем, с която имат четири дъщери.

Бизнес профилът му е внушителен. Той влиза в борда на MGM през 2018 г., а през 2020 г. става негов председател. Преди това прекарва близо 30 години като висш мениджър в Providence Equity – компания, управляваща портфолио на стойност около 50 милиарда долара. Салем е и сред собствениците на бейзболния отбор Worcester Red Sox.

Новината за интереса му към Кидман се случва, след изненадващата раздяла на актрисата с Кийт Ърбан. Двамата сложиха край на 19-годишния си брак през септември миналата година. Малко по-късно Кидман подаде молба за развод, който беше финализиран през януари.

Бившата двойка има две дъщери – Сънди Роуз (17 г.) и Фейт Маргарет (15 г.). Според съдебни документи, с които разполага "Daily Mail", двамата са постигнали споразумение: отказват се взаимно от издръжка – както за деца, така и съпружеска – и всеки поема собствените си съдебни разходи.

Междувременно се твърди, че след развода Ърбан започнал да осмисля финансовата страна на решението. Според последната информация кънтри звездата се е запитал дали не е допуснал сериозна грешка, съгласявайки се да не иска финансова подкрепа от бившата си съпруга.

Засега обаче официално потвърдена нова връзка няма. И докато Холивуд гадае дали това е началото на нова глава в личния живот на Никол Кидман, едно е ясно – интересът към нея не стихва, независимо дали става дума за червен килим или за неочаквани романтични обрати. Красива е на всяка възраст.

