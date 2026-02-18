Бивше ченге хвърли бомбата: Кърт Кобейн е убит!

Кърт Кобейн е открит безжизнен в оранжерията към дома си в Сиатъл. Само няколко часа по-късно разследващите обявяват смъртта му за самоубийство. Така започва една от най-дискутираните истории в рок музиката – и така тя остава официално записана повече от три десетилетия.

Днес обаче бивш високопоставен служител на полицията поставя под съмнение тази версия.

Нийл Лоу, прекарал 50 години в редиците на полицията в Сиатъл и натоварен през 2005 г. да направи ревизия на случая, твърди, че физическите доказателства от местопрестъплението „не излизат“. Пред "Daily Mail" той заявява, че разследването около фронтмена на "Nirvana" е било водено погрешно и че не е разгледана сериозно възможността за убийство.

„Не вярвам, че Кърт го е направил сам“, казва Лоу и определя работата на полицията като „опорочена“. Той подчертава, че не е участвал в първоначалното разследване и че то не е било в неговия район, но при по-късния преглед е забелязал редица несъответствия.

Сред тях – според думите му – са аномалии в кръвните проби, силата и характера на раната от пушката, както и противоречия в описанието на самата сцена. Лоу, който се пенсионира през 2018 г., посочва и разминавания между аутопсията и полицейските доклади – липсващи бележки, пропуснати наблюдения на свидетели и конфликтни детайли относно събитията преди смъртта на музиканта.

„При писането на доклади винаги има човешки фактор – грешно чутото, погрешно разбраното, разместените мисли и забравените детайли“, казва той. Но според него в случая става дума за повече от обикновена небрежност. „Били са подведени. Може и аз да щях да се подведа тогава. Но сега смятам, че това е убийство и че случаят трябва да бъде отворен отново.“

Кобейн е намерен мъртъв на 5 април 1994 г. на 27-годишна възраст. Смъртта му е обявена за самоубийство с огнестрелно оръжие – заключение, което остава официалната позиция на властите до днес.

Изявленията на Лоу не променят тази позиция, но добавят нов глас към съмненията, които периодично изплуват около една от най-знаковите трагедии в съвременната музикална история.

