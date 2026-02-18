Най-сърцатият министър се върна в културата

Най-сърцатият министър на културата – маестро Найден Тодоров, се връща за трети път във ведмоството, което оглавяваше в кабинетите на Гълъб Донев и Димитър Главчев.

Найден Тодоров издигна културата и културното наследство на пиедестал. Въпреки отказа на Главчев и колегите си министри успя да наложи България като домакин на сесията на ЮНЕСКО миналата година. Усилията му обаче бяха помрачени, след като държавата не се възползва от шанса си за международно признание и изнесе сесията в Париж. Така България остана в сянка.

Найден Тодоров бе започнал да прави цялостна стратегия за култура в България, която сега ще има възможност да довърши.

Найден Тодоров е световно признат диригент, носител на серия национални и международни награди.

През 2000 година, само на 26 години, е поканен за музикален директор на Пловдивската опера и филхармония, като се оказва най-младия диригент в България на такава позиция.

От 2017 година Найден Тодоров е директор на Софийската филхармония, с която гостува на някои от най-престижните сцени в Европа – зала „Бозар“ – Брюксел, „Концертхаус“ и „Музикферайн“ – Виена, голямата зала на Берлинската филхармония, „Лидерхале“ - Щутгарт и др. През последните години води в България за концерти на ръководената от него Софийска филхармония едни от най-известните по света певци, диригенти и инструменталисти.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com