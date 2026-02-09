Обявяват номинациите за наградите "Икар"

Днес ще бъдат обявени номинациите за Националните награди за сценични изкуства "Икар 2026". Наградите се присъждат от 1974 г. в Световния ден на театъра – 27 март.

Всички номинирани спектакли ще бъдат представени в рамките на ХXI издание на Софийския театрален салон. През 2026 г. наградите на Съюза на артистите в България за сценични изкуства ще бъдат връчени за 52-ри път.

Категориите включват водеща и поддържаща мъжка/женска роля, режисура, дебют, сценография, авторска музика, куклено изкуство и техническо осъществяване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com